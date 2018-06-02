На Камчатке осужден эксгибиционист за развращение малолетних

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В г. Вилючинск задержали и привлекли к уголовной ответственности извращенца, который подстерегал школьниц и пугал их своей наготой.

В сентябре 2017 года стало известно о 44-летнем мужчине, который прятался на своем балконе на 1 этаже и выжидал возвращения маленьких девочек из школы. Когда школьницы проходили мимо него, он выпрыгивал голым, показывая свой половой орган, а также подавая сексуальные «сигналы» несовершеннолетним, призывая их подойти поближе.

Эксгибиционист был осужден по двум статьям: за развратные действия без применения насилия в адрес несовершеннолетних лиц, а также за иные насильственны действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 16 лет. Извращенец будет отбывать 7-летний срок, а также он обязан выплатить моральную компенсацию родителям пострадавших девочек в размере 280 тыс. руб.

Отметим, что от действий преступника пострадали 6 девочек, 5 из которых несовершеннолетние.

Также известно, что мужчина был осужден в 2014 году на 3-летний срок за незаконное хранение наркотиков.