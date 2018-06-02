Сбербанк обнаружил пропажу денег экс-полковника МВД Захарченко

Сегодня, 15:07

Представители пресс-службы банка рассказали, что потерянную сумму денег в итоге доставили обратно специалисты из «Росинкас».

Адвокат обвиняемого раньше заявлял, что СК РФ не уведомлял о пропаже части изъятой во время обысков суммы. Тогда же в пресс-службе финансовой организации изначально решили не давать комментарии насчёт сложившей ситуации, посоветовав обратиться с этим вопросом к следователям.

Однако вчера, 1 мая, в пресс-службе рассказали, что Сбербанк обнаружил пропажу денег экс-полковника МДВ Дмитрия Захарченко. Отмечается, что изъятые деньги подсчитывают под видеоконтролем. Именно в один из этиъ моментов недостача и была найдена

Ранее сообщалось, что следователи будут проверят всех обвиняемых по уголовному делу Захарченка на полиграфе.