В Петербурге мужчина расчленил брата ради наследства

Сегодня, 14:07

Жена погибшего под страхом смерти помогла расчленить труп мужа, убийство произошло еще в 2015 году. Тело найдено в лесу во Всеволожском районе в двух километрах от СНТ «Марс».

Сотрудники АН «Оперативное прикрытие» информируют, что в Петербурге мужчина расчленил труп брата ради наследства. Согласно материалам дела, в феврале 2015 года в квартире, расположенной на улице Подрезова, произошло убийство 57-летнего гражданина. Все это происходило в квартире его 38-летней супруги, она и стала свидетелем расправы.

Подозреваемым выступает 45-летний брат убитого, который угрожал вдове и заставил ее расчленить тело мужа. Мотивом убийства выступает единоличное право на наследство в виде квартиры на Луначарского и дачи в СНТ «Аист» в Лемболово. Следственные мероприятия длились на протяжении трех лет, степень наказания будет высокой.