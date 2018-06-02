В Москве задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета Деда Хасана

Сегодня, 13:28

Как уточняется в полученном сообщении, задержанному ещё не предъявили официальных обвинений.

В Москве задержали подозреваемого в убийстве известного и влиятельного криминального авторитета Деда Хасана, настоящее имя которого Аслан Усоян. Операция по задержанию проходила в центре российской столицы в ресторане «Белый дом».

Стоит отметить, что Деда Хасана застрелили 16 января 2013 года неподалёку от ресторана «Старый фаэтон» в центре Москвы на Поварской улице. Криминальный авторитет при жизни был очень влиятельным человеком во всём криминальном мире постсоветского пространства и в части Европы. Как сообщают некоторые информагентства, Дед Хасан был лидером преступных группировок из Кавказа, а также одним из главных воров в законе.