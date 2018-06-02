В Москве осудят мужчину, выбросившего с 16 этажа кошку

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Обвиняемый, будучи пьяным, взял животное и выбросил с окна своей квартире. В итоге четвероногому всё же удалось выжить. Сейчас он находится у соседей, которые занимаются его лечением. В отношении горе-хозяина возбудили уголовное дело.

В Москве в одном из многоэтажных домов на улице Санникова мужчина выбросил из окна кошку. 34-летний гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял своего кота по кличке Рыжик и выбросил с 16 этажа. Животному удалось выжить, его забрали к себе соседи. В московском МВД отметили, что мужчине также удалось убить ещё одну сиамскую кошку.

Правоохранителям обвиняемый объяснил, что мол не мог содержать животных, поэтому решил от них избавиться таким негуманным способом. В итоге против мужчины, выбросившего кошку, возбудили уголовное дело. Его осудят по статье «жестокое обращение с животными». Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Мужчине грозит денежный штраф от 100 до 300 тысяч рублей, или же исправительные работы сроком до двух лет. Также его могут осудить на срок от трёх до пяти лет.