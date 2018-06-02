В Забайкалье с уранодобывающего предприятия похитили тысячу детонаторов

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В России произошло ЧП, связанное с вопросами безопасности. Ряд источников полагают, что специфичность объектов кражи ни исключает возможности их использования в террористических целях.

В Забайкалье с уранодобывающего предприятия неизвестные похитили более чем тысячу детонаторов. Это произошло на «Приаргунском производственном горно-химическом объединении», входящем в госкорпорацию «Росатом».

Факт хищения детонаторов в Забайкалье уже подтверждён пресс-службой регионального УМД. Согласно предоставленной информации, на предприятии выявили недостачу 1128 электрических детонаторов.

Помимо того, пропали также 220 систем по неэлектрическому инициированию взрывчатых веществ.

Особенностью является то, что склад, где они находились, не открывался. Срабатывания установленной там сигнализации также не было зафиксировано.

Возбуждено уголовное дело. Лица, совершившие кражу детонаторов, устанавливаются.