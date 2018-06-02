В Тюменской области женщину избили по голове металлическим стулом

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Пострадавшая без колебаний сразу же обратилась в полицию, заявив, что ей угрожают убийством.

В селе Абатское Тюменской области избили женщину. Местная жительница получила удар металлическим стулом по голове от знакомого.

Инцидент произошёл накануне. Региональная пресса сообщает, что мужчина поссорился с пострадавшей и принялся избивать её. Предварительно он угрожал ей убийством. От своего обидчика женщина получила травму в результате удара металлическим стулом.

После того, как потерпевшей удалось сбежать от злоумышленника, она сразу же обратилась в полицию, заявив, что опасается за свою жизнь. Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело. Самого подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что на юге Москвы пенсионерку избили шилом по голове. По подозрению в этом задержали молодого парня.