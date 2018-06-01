В Москве педофил-физик 20 лет демонстрировал свои гениталии с балкона

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Несмотря на многочисленные жалобы соседей, следователи не усматривали в действиях мужчины признаков какого-либо преступления.

В Москве задержали педофила-физика, который 20 лет не давал покоя жителям 5-й Парковой улицы и всего района Измайлово. Бывший преподаватель точных наук одного из вузов столицы ещё с 1990-х годов гонялся голым за подростками, а также периодически демонстрировал детям соседей свои гениталии. Позже он перенёс свои порывы в социальные сети, где вёл интимную переписку с несовершеннолетними. Несмотря на многочисленные жалобы москвичей, злоумышленник до последнего времени так и не был задержан. В полиции ссылались на недостаточность улик. Участковый регулярно проводил с 55-летним мужчиной профилактические беседы, которые, впрочем, ни к чему не приводили.

Последней каплей в чаше терпения жильцов дома, где проживал педофил, стало то, что он, раздевшись догола, принялся приставать к 9-летней девочке. Разгневанные жильцы уже собрались устроить над мужчиной самосуд, однако он спрятался в своей квартире и несколько дней не выходил из дому. В итоге мужчина не смог удержаться от проявлений эксгибиционизма и принялся демонстрировать свои гениталии с балкона. Этого оказалось достаточно для задержания. Сейчас с подозреваемым работают следователи. Между тем, местные жители опасаются, что экспертиза признает педофила невменяемым и он вновь вернётся в их дом.