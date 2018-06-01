Чеченцы приехали в Северную Осетию, чтобы извиниться за убийство

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Политики из Чечни прибыли в Северную Осетию, чтобы принести извинения семье погибшей из-за их земляка. Убийство произошло в апреле.

40-летняя погибшая Стелла Уртаева имела нескольких детей, в свободное время многодетная мать подрабатывала таксистом. Ночью с 20 на 21 апреля женщина везла из Владикавказа в Грозный 25-летнего молодого человека из Чечни. Мужчина решил украсть машину пострадавшей, и пырнул ее ножом несколько раз, а труп выбросил в водоем. Это преступление повлекло за собой большой скандал как в Северной Осетии, так и в Чечне. Осиротевших детей забрала сестра погибшей женщины. Муфтий Северной Осетии выразил уверенность, что дети не останутся без материальной помощи. Мужчина извинился перед ними за весь народ Чечни. Разговор между двумя сторонами получился довольно мирный, женщина не винила остальных граждан страны, из которой приехал убийца. Родственники преступника пообещали, что обязательно будут помогать детям материально.