Под Челябинском мигрант снёс кафе работодателя из-за долгов по зарплате

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Инцидент произошёл в 2012 году. До последнего времени подозреваемый скрывался от следствия.

В Челябинской области завершили расследование в отношении уроженца Узбекистана, которого обвиняют в уничтожении чужого имущества. По версии следствия, мужчина снёс кафе своего работодателя в деревне Сычёво. Также он, управляя погрузчиком, уничтожил здание бани, шиномонтожа и трансформаторную будку. Перед этим злоумышленник поджёг несколько автомобилей возле карьера у села Муслимово. Сумма ущерба составила порядка семи миллионов рублей. Всё это мужчина сделал из-за долгов по зарплате, которые образовались у его нанимателя. Инцидент произошёл ещё в 2012 году, однако задержали мигранта лишь в феврале 2018 года. Всё это время он скрывался от органов следствия. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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