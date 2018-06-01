Жительницу Красноярска осудили за публикацию интимных фото любовницы мужа

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Суд усмотрел в действиях женщины нарушение права на личную жизнь.

Жительницу Красноярска осудили к штрафу в размере 7 тысяч рублей за распространение в интернете интимных фото любовницы своего мужа. Также ревнивую жену обязали возместить моральный ущерб жертве публикаций. Компенсация составила 70 тысяч рублей. Правда позже женщина смогла обжаловать решение суда и снизить размер выплат до 30 тысяч.

Местная пресса передаёт, что откровенные снимки соперницы горожанка нашла на ноутбуке мужа. Решив сразу же отомстить обидчице, она создала в социальной сети фейковую страницу от имени любовницы и разместила на ней личные фото женщины в обнажённом виде. После этого, ревнивая супруга отправила несколько снимков приятельнице своей жертвы, а также написала несколько гневных оскорбительных сообщений самой сопернице. Та сразу же обратилась в суд.

Ранее мы писали, что жителя Ангарска Иркутской области осудят за публикацию интимных фото бывшей девушки. 30-летний мужчина разослал в сети снимки 17-летней экс-возлюбленной, чтобы отомстить.