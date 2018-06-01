В Ростове за жестокое обращение с животными перед судом предстанет ветеринар ЦБЖ

Сегодня, 15:24

Сотрудница центра безнадзорных животных в 2017 году жестоко убила 71 собаку, используя запрещенное законом вещество для эвтаназии.

В ходе досудебных разбирательств прокуратура Железнодорожного района установила, как на протяжении нескольких месяцев ветеринар ЦБЖ в Ростове посредством «Адилина» усыпляла бродяг. Данное вещество запрещено для использования, так как из-за него безнадзорные собаки умирают от удушья при сознании.

За жестокое обращение с животными ветеринар предстанет перед судом Железнодорожного района. Заставив безнадзорных псов страшно мучиться перед смертью, подозреваемая рискует сесть в тюрьму.

Преступление в Ростове было раскрыто в ноябре прошлого года. В холодильниках ЦБЖ для содержания трупов волонтеры нашли сотни тел собак и кошек. Анализы показали, большинство животных можно было спасти, если бы не жестокость ветеринара.