В Москве преступник похитил у пенсионерки инвалидную коляску

Сегодня, 12:58

Злоумышленники продолжают заниматься кражами личного имущества граждан. Некоторых не останавливает даже то, что оно принадлежит инвалидам и необходимо им для существования.

В Москве преступник похитил у пенсионерки её инвалидную коляску. Это произошло в жилом доме, находящемся на улице Краснобогатырская.

Женщина никогда не завозила инвалидную коляску в квартиру. Она оставляла её в подъезде. Преступник узнал об этом и ночью совершил кражу. Обнаружившая пропажу пенсионерка обратилась к правоохранителям.

Оказалось, что за всеми действиями злоумышленника наблюдала установленная в подъезде камера, о чём он не знал и не прятал от неё лица.

После этого задержание подозреваемого стало делом техники. Участковый обнаружил его на улице Енисейская. Похищенное кресло стоимостью 5 тысяч рублей возвращено владелице.

Подозреваемому 65 лет и ранее он уже был судим.

Сообщение сделано пресс-службой ГУ МВД по Москве.

С записью камеры наблюдения можно ознакомиться здесь.