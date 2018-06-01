Новый скандал с ТЦ: В Иркутске задержали директора центра, где пострадали восемь детей

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Что именно инкриминируют мужчине, пока не известно.

В Иркутске задержали директора научно-развлекательного центра «Гравитация», расположенного в ТЦ «Комсомолл», где сегодня, в День защиты детей, пострадали восемь школьников. Информацию о задержании сообщил прессе осведомлённый источник. Что именно инкриминируется мужчине, пока не известно.

Между тем, в СМИ появилась информация, что пострадавшие дети возрастом от 6 до 10 лет получили ожоги первой и второй степеней во время огненного шоу. Всех их экстренно госпитализировали в медучреждения города. Об их состоянии пока ничего не известно.

Также стало известно, что после того, как в помещении вспыхнула спиртосодержащая жидкость, система оповещения о пожаре не сработала, что также привлекло внимание правоохранителей. Посетители и персонал ТЦ «Комсомолл» не были своевременно оповещены о случившемся. Их эвакуировали прибывшие на вызов пожарные.