В Уссурийске напали на сотрудников охранной фирмы

Сегодня, 12:16

Двое судимых жителей Уссурийска задержаны за незаконное проникновение в жилище и нападение на двух охранников. Украдены деньги и телефоны. Злоумышленники могут лишиться свободы на срок до 12 лет.

К дежурному отдела МВД Уссурийска поступило сообщение от охранника предприятия о разбойном нападении. Очевидец сообщил о неизвестных, которые под покровом ночи проникли в дом, принадлежащий производственно-коммерчекой базе Уссурийска, и, используя косу для устрашения, побили двух охранников 61 и 54 лет, прихватив с собой денежные средства и пару сотовых телефонов.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы, проведя осмотр места преступления, выяснили детали у пострадавших.

Вследствие проведенных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать привлекавшихся к суду ранее жителей Приморского края возрастом 24, 29 и 30 лет. В отделении полиции злоумышленники во всем признались и вернули похищенные материальные ценности законным владельцам.

Следователем уссурийского отдела МВД возбуждено уголовное дело на основании статьи УК РФ о разбое и незаконном проникновении в жилище, предусматривающей наказание сроком до 12 лет.