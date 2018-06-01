В Петербурге гендиректора «Роспромнефть-Нефтепродукт» подозревают в неуплате налога

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Мимо казны прошли 28,1 миллионов рублей, что оценивают в качестве крупного размера. Мужчина внес в декларацию ложные сведения.

В Петербурге полицейские подозревают гендиректора «Роспромнефть-Нефтепродукт» в неуплате налога на сумму в 28,1 миллионов рублей. Предполагается, что он внес ложные данные в налоговую декларацию, указав, что компания располагает правом на вычет сумм НДС. В результате в период с октября 2016 года по июнь 2017 года предприятие не оплатило вышеуказанную сумму в качестве официального налога.

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство по факту неуплаты налога в крупном размере. Полиция проводит оперативно-следственные мероприятия, по их итогам будет установлена степень наказания для гендиректора «Роспромнефть-Нефтепродукт».