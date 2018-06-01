В Санкт-Петербурге похитили таксиста и требуют выкуп полмиллиона рублей

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Мужчина пропал без вести в ночь с 31 мая на 1 июня. Похититель сам позвонил родственникам и запросил деньги за освобождение перевозчика.

В Санкт-Петербурге начата проверка по факту незаконного лишения свободы человека, а также вымогательства. Неизвестные лица похитили таксиста у дома №37/1 по Лесному проспекту. Мужчина приехал на вызов для оказания услуг извоза, однако стал жертвой похищения. Злоумышленники позвонили родственникам потерпевшего и требуют выкуп в размере полмиллиона рублей.

Спустя время в полицию обратился брат похищенного. 22-летний уроженец Узбекистана попросил у правоохранителей помощи в поисках и освобождении родственника. Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего, а также поиск и задержание предполагаемых преступников.

Ранее мы писали, что на востоке Москвы девушку грубо затолкали в Range Rover. О случившемся в полицию сообщили очевидцы.