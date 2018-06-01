В Киргизии за махинации задержан топ-менеджер «Росинбанка»

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С 2014 года на счета подставных фирм было перечислено порядка 3 миллиардов рублей.

В Киргизии правоохранительные органы задержали первого заместителя председателя правления «Росинбанка» (ОАО «Российский инвестиционный банк») Андрея Гойхмана. Следователи Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) подозревают, что он, а также ряд других сотрудников финансовой организации, совершали финансовые махинации для легализации доходов, добытых преступным путём.

Для достижения этой цели злоумышленники не гнушались подделкой документов. На основании этих бумаг денежные средства, поступившие в Киргизию из различных банков России, направлялись за рубеж под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности. На деле же преступная группа просто пыталась уклониться от уплаты налогов. Всего с 2014 года сотрудники «Росинбанка» совершили таких переводов на сумму порядка 3 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что в Испании по запросу России Интерпол задержал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.