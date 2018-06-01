В Нижнем Новгороде замдиректора по безопасности фирмы засудили за детское порно

Сегодня, 08:08

Суд Советского района вынес обвинительный приговор 48-летнему мужчине, скачивавшему из Интернета в период с августа 2016 года по декабрь 2017 года порнографические фильмы с участием несовершеннолетних.

Для получения детского порно замдиректора по безопасности коммерческой фирмы использовал специальную программу, которая при скачивании незаконных роликов раздает их остальным участникам системы. Суд Советского района в Нижнем Новгороде квалифицировал действия 48-летнего бизнесмена, как распространение детского порно.

За совершаемое в период с августа 2016 года по декабрь 2017 года уголовное преступление мужчину засудили и приговорили к трем годам тюрьмы общего режима.