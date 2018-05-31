В Керченской стоматологии найдены просроченные лекарства

Сегодня, 19:05

Пациентов лечили медикаментами с истекшим сроком годности. Главврач привлечен к административной ответственности.

В ходе проверки в Керченской стоматологической поликлинике были найдены просроченные лекарства, которыми лечили пациентов. Найденные медикаменты находились в ящике вместе с другими препаратами.

В отношении главного врача прокурор возбудил административное дело, вследствие чего был начислен штраф. Сумма не уточняется, однако, законодательством закреплена сумма в размере от 10-20 тысяч рублей. Старшую медицинскую семью привлекли к дисциплинарной ответственности.

Выявленные лекарства были изъяты, а затем уничтожены.

Отметим, что жители Керчи неоднократно жаловались на качество медицинского обслуживания в данном учреждении. Они отмечают, что в стоматологии постоянно большие очереди, неприветливый персонал, а также некачественная анестезия и частые врачебные огрехи.