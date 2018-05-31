В Москве мужчину избили, раздели догола и сожгли документы

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Ночью 30 мая на мужчину было совершено нападение группы злоумышленников. Одного из них удалось задержать.

Вчера ночью жителя Наро-Фоминска, который работает мастером установки систем безопасности, избили, отобрав всю одежду, а также сожгли все документы. От паспорта мужчины остался лишь небольшой фрагмент, который послужит вещдоком. 43-летний мужчина обратился с заявлением в полицию.

Мужчина заявил, что нападение было совершено в Юрьевском проезде. Неизвестные лица избили его и, угрожая расправой, отняли телефон, деньги в размере 700 руб. и документы. Вместе с тем, нападающие заставили мужчину раздеться догола. После этого документы потерпевшего были сожжены.

Одного из злоумышленников, 37-летнего мужчину из Железнодорожного, удалось задержать. Против него возбуждено уголовное дело о разбое. На данный момент производится розыск соучастников нападения.