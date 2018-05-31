В Коми подростки-вандалы изувечили 15 могил на кладбище

Сегодня, 17:07

Сознаться в содеянном нарушителям пришлось из-за безысходности. Дети в возрасте от 11 до 13 лет совершили глумление над памятью погибших и умерших людей. Родственники похороненных требуют наказания для нарушителей.

В Коми продолжают расследовать обстоятельства деятельности детей на кладбище. Известно, по данным заявлений местных жителей, что подростки-вандалы изувечили 15 могил и осквернили память похороненных там людей. Вследствие случившегося родные требуют строгого наказания для нарушителей правопорядка.

Пойманные дети в возрасте 11-13 лет дали признательные показания. Сейчас решается вопрос о мере наказания для злоумышленников. В дежурной части ОМВД России по Княжпогостскому району собирают данные по факту происшествия.