Несостоявшегося жениха задержали за кражу невесты в Зафарабад

Сегодня, 16:55

Горе-жениха и двух его сообщников задержали сотрудники милиции, к которым обратилась семья девушки. В сторону похитителей возбуждено уголовное дело.

28-летний Абдурахмон Рахими приходил свататься в семью 20-летней девушки, однако, получил отказ от родителей. «Жених» не растерялся и решил попросить своего брата и друга помочь организовать похищение невесты.

Так, 17 мая мужчины приехали в Зафарабад на Mercedes Benz, подкараулили девушку и насильно затолкали ее в машину. Свидетели сообщили о случившемся семье девушки. Те незамедлительно обратились в милицию.

Сотрудникам удалось найти злоумышленников по горячим следам. Против них возбуждено уголовное дело, в результате которого похитители могут получить 8-12 лет лишения свободы.

Напомним, что сегодня в Киргизии похищенную девушку для принудительного вступления в брак убил «жених» прямо в здании милиции. ООН выражает беспокойство о сложившейся ситуации.