Худрука театра имени Пушкина подозревают в растрате

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Как говорит следствие, мужчина оплатил судебные штрафы денежными средствами учреждения.

Художественного руководителя московского театра им. А.С. Пушкина Евгения Писарева подозревают в растрате.

"Два месяца назад за счёт денег отдела финансов Москвы он заплатил штраф суда размером 15 тысяч рублей, который ему назначили в феврале позапрошлого года за совершённое административное правонарушение", - заявили сотрудники полиции.

Как говорят источники, штрафы назначили согласно статьи 19.5 КаАП России "Неоднократное невыполнение в установленные сроки законный требований органов, осуществляющих государственный контроль". В адрес Евгения Писарева открыли уголовное делопроизводство, предусмотренное частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса России (Растрата или присвоение). Сейчас подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

"Я не хочу сейчас ничего говорить о данной ситуации. В дальнейшем всё станет на свои места. Невзрачная оплошность в рамках бухгалтерии может обернуться чем-то плохим в современное время", - рассказал Писарёв.