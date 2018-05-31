Сумасшествие: В Якутске мать убила свою дочь плоскогубцами

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После совершённого убийства женщина сняла с подруги дочери куртку и начала бить её в области головы и тела. Невменяемая остановилась только в момент, когда услышала утвердительный ответ девочки на вопрос, верит ли она в бога.

В Якутске мать забила до смерти свою 9-летнюю дочь. Следствие установило, в марте текущего года в момент прогулки со своей дочерью и её 7-летней подружкой женщина пришла с ними к гаражам, которые расположены на улице Хабарова. Там она достала из сумки плоскогубцы и совершила удары в голову, шею, руки и ноги дочери, после этого она положила девочку под гаражные боксы.

Сейчас на убийцу завели уголовное делопроизводство, которое намерены отправить в суд для того, что бы применить принудительные меры медицинского плана, связанные с изоляцией от общества.