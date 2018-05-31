В Подмосковье выброшенные бутылки водки чудом не убили маму с дочкой

Сегодня, 10:06

В Красногорске 31-летняя женщина проходила с маленьким ребенком под окнами жилой многоэтажки. Внезапно в метре от потерпевших разбились две стеклянные тары спиртного, едва не угодившие «в цель».

Пережившие ЧП в Подмосковье мама с дочкой впали в панику. У женщины начали трястись руки, а испуганная маленькая девочка расплакалась. Придя в себя, 31-летняя жительница Красногорска попыталась вычислить злоумышленника. Все окна жилой многоэтажки были закрыты или оборудованы москитной сеткой. Исключением стало окно на 17-м этаже. Дальше – больше. После ЧП все окна открылись, а попавший под подозрение житель 17-го этажа наоборот закрылся.

Выброшенные бутылки водки чудом не убили маму с дочкой, из-за чего к месту инцидента оперативно подоспели правоохранители. Стражи порядка пообещали оперативно установить личность «метателя», наказав его в соответствии с законодательством РФ.