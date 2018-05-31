Жителя Ангарска осудят за публикацию интимных фото бывшей девушки

Сегодня, 09:20

Молодой человек признался, что таким способом хотел отомстить своей экс-возлюбленной.

В Ангарске Иркутской области направили в суд дело в отношении 26-летнего местного жителя, который разместил в сети фото бывшей девушки. Парень разослал обнажённые фото подруги её родственникам и друзьям. Публикацию интимных снимков 17-летней школьницы в Следственном комитете России квалифицировали, как незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица и возбудили уголовное дело в отношении экс-бойфренда потерпевшей.

Сам он свою вину в содеянном признал в полном объёме. Сейчас дело направлено в суд. Ожидается, что ангарчанина осудят уже в ближайшее время. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, общественные, исправительные работы, арест либо тюремное заключение сроком до двух лет.

Ранее мы писали, что подобный случай произошёл в Архангельске. Там парень тоже разослал в Сети интимные фото бывшей девушки. Здесь также деяние мстителя не остались без внимания правоохранителей.