В Пензе вынесли приговор главврачу детской поликлиники

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54-летний врач злоупотребил служебными полномочиями, предоставив ООО "Гарант-Мед" достоинства перед иными партнёрами в момент проведения аукциона на закупку товара.

В Пензе сделали выговор главврачу детской поликлиники. В ходе нарушения, права остальных участников были ущемлены. Стоит отметить, что бюджет медицинского заведения беспричинно израсходован на 2,3 миллиона рублей.

"Приговор суда предписал ему наказание в виде запрета на право занимать посты в гос- и муниципальных организациях. На данный момент решение ещё не несёт законную силу", - заявила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Раньше источники сообщили, также устанавливают обстоятельства по вопросу экс-главврача онкодиспансера. Он подозревается в получении больших взяток в момент проведения закупок. На данный момент мужчина находится по стражей.

Кроме этого, расследуется дело, открытое из-за взятки в сторону заместителя заведующего областной аптекой. Денежные средства были переданы ему для заключения договора с организацией.