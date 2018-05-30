Безработный из Таджикистана изнасиловал 12-летнюю россиянку на западе Москвы

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Заявление от матери поступило в полицию после инцидента. По ее словам, девочка стала жертвой приезжего мужчины, который воспользовался ребенком и скрылся с места происшествия.

На западе Москвы полиция расследует инцидент с участием выходца из Таджикистана. Безработный 26-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю россиянку и скрылся. Злоумышленника быстро задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мать готова доказывать вину мужчины, если он будет отпираться. Для этого обещает предоставить все заключения медиков и психологов.

В Красноярске 16-летний подросток надругался над девочками. Пострадавшие рассказали, как мальчик требовал от девочки деньги. После того, как он понял, что добычи не будет, решился сделать непоправимое.