Сегодня, 17:56

В Нижнекамске через долгие годы восторжествовала справедливость, благодаря профессионализму и настойчивости следственных органов. Суд поставил окончательную точку в затянувшемся деле.

В Татарстане осужден «мертвец», 14 лет назад изнасиловавший несовершеннолетнюю. Тогда девочке, подвергшейся сексуальному насилию, было всего девять лет. Неизвестный мужчина заманил ребенка на стройку и совершил преступление. Несмотря на все усилия правоохранителей, 36-летнему, на тот момент мужчине, удалось сбежать из Татарстана. Через три года был найден труп мужчины, который экспертизой, по некоторым признакам был определен, как останками насильника.

Несмотря на заключение экспертизы, а также выданное свидетельство о смерти, нижнекамские следователи не спешили закрывать дело и оказались правы. В Башкирии подозреваемый был обнаружен после того, как совершил попытку аналогичного преступления. Вина «мертвеца» 14-летней давности была полностью доказана. Он предстал перед судом. За колючей проволокой он проведет 12 лет.