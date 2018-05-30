СБУ: «Убитый в Киеве журналист Бабченко выжил!»

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Правоохранители заявили, что смерть и покушение на российского корреспондента была инсценировкой.

Глава СБУ Василий Грицак на своей официальной странице в Twitter заявил, что убитый в Киеве журналист Аркадий Бабченко выжил.

Как рассказал глава правоохранительного ведомства, новость об убийстве была частью спланированной операции, в рамках которого удалось предотвратить настоящее покушение на жизнь Бабченко.

Бабченко уже успел дать первый комментарий: "Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции человек взят, он находится под стражей".