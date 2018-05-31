Во Владимире хакер попался на майнинге с админресурсов

Сегодня, 04:30

Зимой прошлого года мужчина нарушил законодательство РФ и завладел данными с компьютеров Государственной интегрированной системы телекоммуникаций одного из регионов России.

Во Владимире хакер попался на майнинге. В современном мире под словом майнинг подразумевают деятельность, направленную на получение электронных денег (например – биткоинов). Специалисты по взломам «арендовали» один из админресурсов региона и провели хакерскую атаку. Мужчину будут судить по статье 273 УК - создание вредоносных программ для блокирования, взлома и уничтожения информации.

Согласно данным следствия, 42-летний мужчина специально установил на свой компьютер программы, которые являются вредоносными и предназначены для уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации. За такое преступление майнера ждет серьезное наказание. Ему может грозить лишение свободы.