В России завербованный СБУ мужчина сдался ФСБ

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По словам россиянина, летом позапрошлого года он был у родственников, которые проживают на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

В текущем месяце в отдел ФСБ РФ по Самарской области сдался россиянин, сообщивший, что его завербовали работники СБУ. Как он заявляет, его похитили работники СБУ и пытали, принуждая его работать с украинскими службами. По возвращению в Россию, СБУ поручили производить сбор данных о фактах потенциального участия военных российской армии в боевых действиях, проходящих на востоке страны. После этого случая мужчина уехал на родину, но указаний СБУ исполнять не стал.

В результате произведённой отделом проверки, данные об реализации им противоправных действий в ущерб безопасности России в сторону интересов спецслужб Украины не получены.