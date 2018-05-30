В Нижнем Новгороде из-за громкого холодильника устроили перестрелку

Сегодня, 12:03

Прокуратура Ленинского района подвела итоги по факту конфликта соседей в общежитии. После агрессивных нападок люди схватились за оружие, что стало поводом для судебного иска.

В Нижнем Новгороде жильцы общежития в ходе словесного конфликта устроили перестрелку. За конфликт, избиение мужчины и использование травматического пистолета, виновнику может грозить срок до трех лет лишения свободы. Его поведение расценили как неправильное, требующее наказания. Дело расследовали в прокуратуре, а теперь оно отправлено в суд. На следующий день в общежитие пришел брат соседки потерпевшего, чтобы с ним поговорить, однако разговор у мужчин не получился и обвиняемый избил потерпевшего.

У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и другие серьезные повреждения. Обвиняемый мужчина согласен со всеми доводами специалистов и раскаивается в совершенном преступлении.