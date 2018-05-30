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В Белоруссии на взятке в $200 тыс поймали помощника Лукашенко

Сегодня, 11:43

Политика взяли с поличным. Сейчас его отправили в СИЗО. Уголовное дело уже возбужденно.

В Белоруссии на взятке в $200 тыс. поймали Сергея Ровнейко. Он работает инспектором по Гродненской области, а также является помощником главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщили официальные представители белорусского КГБ.

В сообщении правоохранителей указывается, что Сергея Ровнейко задержали с поличным во время вымогательства и получении взятки.

Сейчас в отношении политика возбудили уголовное дело, а самого взяточника отправили в СИЗО.

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