Группу свидетелей Иеговы* задержали в Набережных Челнах

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В одной квартире жили четыре мужчины, десять женщин и один ребёнок. Помещение обыскали и мобильные устройства с загранпаспортами.

Группу свидетелей Иеговы* из трёх мужчин, возраст которых составлял от 25 до 37 лет, задержали в Набережных Челнах. В итоге следователи решили возбудить уголовное дело.

В итоге 27 мая в их квартире провели обыски, которые продолжались с вечера до глубокой ночи. Из помещения правоохранители забрали загранпаспорта людей и их мобильные устройства.

Стоит напомнить, что в апреле прошедшего года российский Верховный суд принял решение о признании свидетелей Иеговы экстремистской организацией. В Набережных Челнах суд же решил отобрать у религиозного формирования несколько помещений и передать их государству.