Свингера из Уфы зарезали сразу после оргии

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Члены клуба поехали за город, пожарили шашлык и конечно же выпили. После этого между двумя мужчина произошла ссора. Один из них схватил разбитую бутылку, и «розочкой» ударил другого в горло.

Свингера из Уфы зарезали 19 мая. Тогда несколько пар решили поехать за город, чтобы провести там вечеринку с оргией. Место было выбрано тихое, чтобы не привлечь лишнего внимания во время занятий групповым сексом.

Члены свингер-клуба приехали на место, развели костёр, установили большую палатку, а затем начали жарить шашлыки и выпивать. Затем ближе к вечеру пары начали расходится домой. На стоянке остались только два мужчины, вместе со своими партнёршами.

В итоге между пьяными мужчинами начался конфликт, переросший в драку. Один из мужчин схватил бутылку и ударил другого по голове. Ему показалось, что этого мало, и он схватил кусок стекла и ударил своего оппонента в горло. В итоге от раны пострадавший скончался прямо на месте.

После убийства свингер решил закопать тело прям на стоянке. Однако тело убитого было найдено, а самого обвиняемого задержали правоохранители. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело уже возбуждено.