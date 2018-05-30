Знакомый убитого в Киеве журналиста Бабченко заявил о жучке в его машине

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Айдер Муждабаев рассказал, что корреспондент только вернулся из отдыха, куда ездил на машине со всей семьёй. Однако куда он ездил, и связанна ли его поездка с убийством – не известно.

Знакомый убитого в Киеве журналиста из РФ Аркадия Бабченко Айдер Муждабаев высказался о смерти товарища. Вчера, 29 мая, вечером в Киеве был застрелен нескольким выстрелами в спину российский корреспондент. Случилось это прямо на лестничной площадке его дома. В итоге Бабченко скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Национальная полиция уже возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство». Расследование дела сейчас активно проводится следователями, у которых есть несколько версий, в том числе и смерть из-за профессиональной деятельности журналиста.

Муждабаев же вчера на прямо на месте происшествия рассказал журналистам, что Аркадий Бабченко отдыхал с семьёй и только вернулся домой. Где, знакомый корреспондента не знает. Никто не знал. Друзьям Бабченко рассказал, что уехал, а когда вернётся, не сообщил. Кроме того, Муждабаев заявляет о жучке в машине убитого. Он считает, что если Бабченко ездил на своём авто, то у него обязательно там должен быть жучок, чтобы убийцы знали о его перемещении.

Смерть Бабченко уже успели прокомментировать многие политики и общественные деятели. Дмитрий Гудков, к примеру, считает, что журналиста убили «подло, в спину». Он напомнил, как Бабченко уехал из России и его сразу же стали в стране звать «радикалом».