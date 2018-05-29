Защита пятерых фигурантов по делу пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» обжаловала решение суда

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29 мая, согласно сообщению от пресс-службы центрального районного суда города Кемерово, от защитников пятерых задержанных по делу пожара в ТЦ «Зимняя вишня» поступили апелляции касательно последнего решения суда.

24 мая суд постановил продлить арест заключенных еще на три месяца, вследствие чего и поступили жалобы со стороны защиты. Сообщается, что опровергнуть решение суда захотели защитники Танзилии Комковой, Надежды Судденок, Юлии Богдановой, Александра Никитина и Георгия Соболева. Все они занимали различные должности и по предварительным данным следствия имели прямое или косвенное отношение к произошедшей трагедии в торговом центре, жертвами которой стали более 60 человек.

Напомним также, что владельцы помещений в ТЦ также стали подавать иски, требуя признать действия стройнадзора и администрации города по вводу здания ТЦ «Зимняя вишня» в использование вне закона.

Тем временем в Екатеринбурге на месяц был отсрочен суд по делу закрытия ТРЦ "Пассаж".