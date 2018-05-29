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Парням всего по 15, 16 и 17 лет, все они выпивали алкоголь в компании пострадавшей. Инцидент произошел 23 мая в Миллеровском районе, открыто уголовное производство.

В Ростовской области трое несовершеннолетних изнасиловали 22-летнюю подругу, делом уже занялась полиция. Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел 23 мая. Компания из трех парней и девушки распивала спиртные напитки. После застолья подруга отправилась домой, но несовершеннолетние ее догнали, проникли в дом и изнасиловали, а после скрылись.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых в рамках уголовного дела по статье «Изнасилование». Отмечается, что двое подозреваемых находятся под стражей, еще один сейчас под домашним арестом.