СМИ: Не проверять ТЦ «Зимняя Вишня» приказал глава МЧС Пучков

Сегодня, 19:04

Считается, что правоохранители в рамках расследования уголовного дела изъяли приказ о запрете на проверки. Считается, что 12 сентября 2016 года министр подписал документ, который запрещал проводить проверки ряда предприятий и юрлиц, который относятся к малому бизнесу.

СМИ, со ссылкой на главу кемеровского областного ГУ МЧС РФ Мамонтова, заявляют, что ТЦ «Зимняя Вишня» приказал не проверять глава МЧС РФ Владимир Пучков. Дело в том, что во время суда Александр Мамонтов сообщил, что здание не проверялось из-за действий министра.

Дело в том, что в 2016 году Пучков подписал документ, запрещающий проводить пожарные проверки небольших предприятий из среднего бизнеса. У «Зимней Вишни» было в районе 40 владельцев, но самым основным из которых был «Кемеровский кондитерский комбинат». Малым бизнесом он не считается, однако согласно документам, проверять ТЦ можно было только тогда, когда прокуратура выявит угрозы жизни людей.