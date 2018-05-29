Изрезавшего картину Репина «Иван Грозный» мужчину арестовали

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«Любитель» искусства проведёт за решёткой почти два месяца – до 26 июля.

Telegram-канал Life Shot сообщает, что Игоря Подпорина, изрезавшего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», арестовали. Суд установил, что он проведёт за решёткой минимум два месяца, пока будет проводиться следствие.

Как стало известно раньше, задержанный испортил произведение искусства из-за ложных исторических фактов. Общая сумма ущерба оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Оказывается, что Игорь Подпорин является религиозным фанатиком. Он считал, что Иван Грозный причислен к лику святых, поэтому собственного сына убить он не мог. Стоит отметить, что после того, как картина была испорчена, мужчину сразу же задержали. По некоторым данным, в момент происшествия он был пьяным.