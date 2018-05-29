Житель Гвардейска распилил и украл двери с чужой машины

Сегодня, 15:11

Инцидент произошел в гаражном кооперативе "Восток", о чем сообщили правоохранители. Выяснилось, что похищенные детали транспортного средства были проданы грабителем с целью наживы.

Как рассказали полицейские, житель Гвардейска просто распилил и украл двери с чужой машины. В общей сложности было похищено две передних и две задних двери, которые преступник спилил с помощью подручных инструментов. Далее нарушитель правопорядка решил обогатиться и продал имущество третьим лицам.

Отмечено, что причиненный автовладельцу ущерб оценивается в четыре тысячи рублей. Преступник уже задержан и сознался в содеянном, ему грозит тюремное наказание в виде заключения под стражу сроком до двух лет.