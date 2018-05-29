Сегодня, 12:05

Правоохранители Ленинградской области начали расследование вероятного преступления, которое было совершено несколько лет назад. В деле присутствует немало загадок, которые придется распутывать следователям.

Во вторник утром в Выборге найден женский скелет в леопардовых лосинах, которые первоначально привлекли внимание местного жителя, который по каким-то причинам залез в заброшенную водонапорную башню. Далее мужчина увидел истлевший до костей труп женщины и немедленно заявил о находке в полицию. Правоохранители осмотрели место происшествия, а криминалисты сделали предварительный вывод, что смерть женщины наступила не менее двух лет назад.

На момент смерти женщина была странно одета. На ней были две теплых куртки, одна из которых черного цвета, а вторая серая с искусственным мехом и капюшоном. Под красным свитером надеты две белые футболки. На ногах брюки и леопардовые лосины. Возраст неизвестной определить пока не удалось. Длинные волосы были с сединой. Рост средний, около 170 сантиметров. Расследование продолжается. Будут проверены заявления о пропаже людей за несколько предыдущих лет.