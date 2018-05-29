Мачеха из Грозного избивала прутом нелюбимых детей

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Жительница Грозного 43 лет подозревается в осознанном и систематическом избиении детей своего мужа мальчика и девочки 8 и 10 лет.

По предварительным данным, мачеха, испытывая неприязнь к "чужим" детям, в отсутствие их родного отца систематически избивала школьников. На жертвах найдены следы побоев: синяки, кровоподтеки и даже гематомы в различных частях тела. Предположительно, удары женщина наносила прутом.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетних» УК РФ. Также назначено проведение различного рода экспертиз для уточнения обстоятельств дела, оценки физического вреда, нанесенного здоровью детей, а также проверки правомерности действий местных органов опеки.

На днях в СМИ также сообщалось о подобном трагическом инциденте в Приморском крае, где на видео был зафиксирован факт избиения малолетнего ребенка его же матерью.