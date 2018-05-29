Ревнивая тюменка едва не зарезала мужа из-за долгого похода в магазин за капустой

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Выражение «промедление смерти подобно», едва не стало кошмарной реальностью для жителя Тюмени. Мужчине пришлось вызывать правоохранителей, чтобы не стать жертвой разъяренной супруги.

Ревнивая тюменка едва не зарезала 55-летнего мужа из-за долгого похода в магазин за капустой, не в пользу мужчины стал и тот факт, что он за время своего вояжа потратил большую сумму, чем та, которая была обозначена в кассовом чеке. Как сообщают в коммуникационном подразделении городской полиции, в дежурную часть поступил вызов. Взволнованный мужчина заявил, что жена гоняется за ним с кухонным ножом и грозит убийством.

Прибывший на место происшествия полицейский наряд предотвратил трагедию на бытовой почве. Как позднее показала задержанная женщина, муж ушел в магазин за капустой, но вернулся домой только через несколько часов, при этом во время отсутствия не отвечал на телефонные звонки. Кроме того, мужчина потратил слишком много денег. Ревнивица предположила, что супруг развлекался с любовницей и потратил на нее средства из семейного бюджета. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.