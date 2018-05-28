На Урале мужчина выпал из окна и умер из-за кошки

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Мужчина выпал из окна собственной квартиры, спасая животное.

Однако по приезду на место случившегося, сотрудники правоохранительных органов обнаружили животное в квартире. 27-летний мужчина из Новоуральска Свердловской области обнаружил, что его кошка запрыгнула сначала на подоконник, а затем вылезла на карниз дома. Животное очень сильно испугалось, и не могло самостоятельно залезть обратно в квартиру. Тогда хозяин решил достать кошку, и вылез из окна. Однако, не удержавшись, мужчина полетел с пятого этажа вниз. Таким образом, спасая любимого питомца по кличке Барселона, хозяин выпал из окна и умер. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов насторожились по приезду в квартиру. Они обнаружили, что животное спокойно сидит в квартире. Поэтому руководитель Следственного комитета Егор Порошин сообщил, что они завели уголовное дело и расследуют факт смерти мужчины.