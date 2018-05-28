В Тольятти мужчина демонстрировал 10-летней девочке половые органы

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Ранее судимый за аналогичное преступление 35-летний горожанин издевался над малолетней жертвой на улице Железнодорожной.

Уже привычное для данного города преступление раскрыли правоохранители из Тольятти. Вечером 22 апреля на улице Железнодорожная в Комсомольском районе 35-летний подозреваемый демонстрировал 10-летней девочке свои половые органы. Это уже не первый подобный опыт данного мужчины. Вскоре ранее судимого за грабеж и незаконный оборот наркотиков горожанина задержали представители уголовного розыска. На данный момент он находится под арестом. Сотрудники СУ СК Самарской области расследуют данное дело, не исключая возможности его причастности к другим преступлениям.