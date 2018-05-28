В Перми нашли сумку с расчленённой женщиной, пропавшей месяц назад

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Как рассказала мать умершей, она уехала на работу ещё 3 апреля, и после этого о ней не было никаких известий. Сейчас же под Красавинским мостом нашли различные части её тела.

Местные информагентства из Перми и в представители пермского краевого СКР РФ сообщили, что жители деревни Подосиново нашли под мостом на берегу реки клетчатую сумку, из которой торчали женские руки и ноги.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что это были останки расчленённой женщины, пропавшей ещё месяц назад. Было установлено, что её зовут Ольга.

Мать убитой заявила о пропаже 40-летней дочери сразу же, когда она ушла на работу ещё 3 апреля, а после этого связь с женщиной прервалась.