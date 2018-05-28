Под Петербургом в реке Крестовка нашли труп с кровоподтёками на лице

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Мужчине на вид 30-35 лет, волосы русые, на нём также была чёрная куртка с капюшоном. Внешних признаков насильственной смерти не выявлено.

В реке Крестовка в Петроградском районе под Петербургом, нашли труп взрослого мужчины с кровоподтёками и синяками на лице. Его достали из воды специалисты вчера, 27 мая, около семи утра возле одного из домов на набережной.

Документов, удостоверяющих личность, у погибшего при себе не было, поэтому был сделан вывод, что на вид ему около 30-35 лет, волосы были тёмно-русые. На нём также была обычная куртка с капюшоном. Травмы на лице, как считают специалисты, могли быть получены при падении и удара об воду. На самом теле следов насильственной смерти выявлено не было.